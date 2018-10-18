Иллюстративное фото forbes.kz По информации пресс-службы Атырауского областного суда, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области 18 октября в 09.30 состоится главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева и других 8 подсудимых, обвиняемых по нескольким статьям Уголовного Кодекса РК в старой редакции. Уголовное дело состоит из 754 томов. - 3 октября прошло предварительное слушание по данному делу. В связи с неявкой подсудимых дело рассматривается в заочном порядке, подсудимым в порядке статьи 67 УПК назначены адвокаты Жунисбеков, Назарбек, Есбосын, Косымбаев, - рассказали в пресс-службе Атырауского областного суда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.