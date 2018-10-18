В 1913 -1920 годах здесь размещалась учительская семинария для подготовки учителей для начальных школ. Хотя первая учительская семинария появилась в России в Санкт-Петербурге в 1779 году, массово они стали открываться после издания правительством в 1870 году «Положения об учительских семинариях», а в 1875 году «Инструкции для учительских семинарий министерства народного просвещения», которая действовала на большей части Российской империи до 1917. После Октябрьской революции 1917 года учительские семинарии были преобразованы в трёхлетние педагогические курсы, затем в педагогические техникумы. За время существования семинарии было подготовлено 90 учителей. Одним из них был Владимир Евграфович Савичев, учившийся в семинарии в 1918 — 1919 годах, здесь же он вступил в комсомол. 23 марта 1919 года он был избран первым председателем Уральского городского комитета комсомола. Об этом повествует мемориальная доска на здании.Руслан АЛИМОВ
Вам может быть интересно
Две золотые медали завоевали спортсмены из ЗКО на первенстве мира
Спортсмены из ЗКО стали призёрами Кубка мира по армрестлингу в Ташкенте.
Матрос из Атырау рисует батыров и ханов во время срочной службы
Юноша совмещает службу в морской пехоте с творчеством.
Казахстанские легкоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Азии в Китае
В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 4 место.
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...