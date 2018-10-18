В Уральске разрушающийся памятник истории и архитектуры был продан за 58 миллионов тенге. С 2009 года здание находилось в залоге у западноказахстанского областного филиала АО «Аграрно-кредитная корпорация». Имущество было реализовано Западно-Казахстанскому государственному университету имени Махамбета Утемисова. Бывший дом Вяхиревых был построен в 1878 году. До революции 1917 года здесь размещалась учительская семинария. После войны действовала средняя школа. Последним собственником здания был Нурлан Жаркеев, брат осужденного за хищения экс-депутата областного маслихата Мурата Жаркеева. За имуществом присматривала вдова – Улболсын Жаркеева. Но дом разрушался на глазах. - Мы предпринимали множество попыток продать старинное здание. Предлагали строительным компаниям. Но их интересовал участок в центре города. А здание они планировали снести. Хотя по закону этого делать нельзя. Но сейчас здание реализовано с электронного аукциона Западно-Казахстанскому государственному университету имени  Махамбета Утемисова. Они планируют его восстановить, - отметил заместитель директора западноказахстанского областного филиала АО «Аграрно-кредитная корпорация» Марат Абдулов. Местные краеведы восприняли эту новость с воодушевлением. -Мы постоянно направляли письма в различные инстанции с просьбой выкупить это здание в государственную собственность. Этот дом можно реконструировать, чтобы он по-прежнему радовал глаз горожан, - отметил директор музея «Старый Уральскъ» Геннадий Мухин. Отметим, что пять лет назад в старинном доме сняли художественный фильм о Куляш Байсеитовой, продюсером которого выступила наша землячка Баян Алагузова.
В 1913 -1920 годах здесь размещалась учительская семинария для подготовки учителей для начальных школ. Хотя первая учительская семинария появилась в России в Санкт-Петербурге в 1779 году, массово они стали открываться после издания правительством в 1870 году «Положения об учительских семинариях», а в 1875 году «Инструкции для учительских семинарий министерства народного просвещения», которая действовала на большей части Российской империи до 1917. После Октябрьской революции 1917 года учительские семинарии были преобразованы в трёхлетние педагогические курсы, затем в педагогические техникумы.  За время существования семинарии было подготовлено 90 учителей. Одним из них был Владимир Евграфович Савичев, учившийся в семинарии в 1918 — 1919 годах, здесь же он вступил в комсомол. 23 марта 1919 года он был избран первым председателем Уральского городского комитета комсомола. Об этом повествует мемориальная доска на здании.
  Руслан АЛИМОВ