Ребенка госпитализировали в тублиспансер. А в школе теперь массово делают манту всем учащимся и направляют детей на рентген-снимок. - Нам сообщили, что у ребенка туберкулез. После этого мы в школе провели дезинфекцию. На сегодня 986 детей учатся у нас. Всех отправили на медсобледование, - рассказала заместитель директора школы № 10 Гуляим Иманова. По данным врачей, почти все дети уже получили манту. У тридцати процентов из них реакция положительная. Теперь эти школьники будут под особым наблюдением медиков. Что касается самого младшеклассника, педагоги утверждают, что в его семье никто не болел туберкулезом. Одна из версий – ребенок мог заразиться во время летних каникул. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.