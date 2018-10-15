Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению прокуратуры ЗКО, было установлено, что в нарушение Постановления Правительства, регламентирующего систему оплаты труда работников бюджетной сферы, педагогам Бокейординского района на протяжении более двух лет неправильно начислялась заработная плата. - В частности, лицам, выполнявшим обязанности временно отсутствующих работников в связи с командировкой или временной нетрудоспособностью, доплата не производилась. К примеру, учителю начальных классов школы им.Бабажанова за замещение временно отсутствующих работников в течение 12 дней не выплачена доплата в размере 72 тысяч тенге. Всего анализом установлены нарушения в отношении 361 учителя в 11 школах района. По акту прокурорского надзора руководитель и бухгалтеры районного отдела образования привлечены к дисциплинарной ответственности, педагогам выплачены доплаты на общеую сумму 2,8 млн тенге, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.