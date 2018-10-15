Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Марат ЖУМАГАЛИЕВ был признан виновным по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего ". Ему назначено наказание в виде девяти лет заключения в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Приговор огласил судья Бакыт ЕРМАХАНОВ. Трагедия произошла 12 июля 2018 года. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, придя домой, увидел гражданскую жену Марию МУРЗИНУ также в нетрезвом состоянии. - На этой почве между ними возникла словесная ссора. ЖУМАГАЛИЕВ выпроводил 8-летнюю дочь на улицу. Далее на кухне ударил по лицу МУРЗИНУ. После чего взял со стола деревянную скалку и нанес ей не менее 10 ударов по голове. Увидев кровь, осужденный прекратил избиение и ушел из дома. Спустя некоторое время после его ухода Мария МУРЗИНА скончалась от полученных телесных повреждений. Причина смерти - закрытая черепно-мозговая травма, - рассказал Бакыт ЕРМАХАНОВ. Стоит отметить, что изначально ЖУМАГАЛИЕВ обвинялся по статье 99 "Убийство" УК РК. Однако позже дело было переквалифицировано в статью 106 часть 3 УК РК "". Кроме того, Марат ЖУМАГАЛИЕВ полностью признал свою вину и заявил, что не хотел убивать жену. Приговор обжаловать не собирается. Между тем 8-летнюю дочь убитой было решено передать органам опеки, так как все родственники по разным причинам отказались взять девочку к себе. Родственники убитой заявили, что приговором недовольны и собираются подать на апелляцию. - Я сестра-близнец Марии. Живу на квартире, у самой маленький ребенок. Взять дочь сестры я не могу. Мне её просто не дадут. Мария при жизни никогда никому не жаловалась, хотя он неоднократно её избивал, не хотел, чтобы мы общались. Она уходила от него. Он силой её возвращал. Приговором мы не довольны. Ему надо дать 12 лет хотя бы. Будем обжаловать приговор. Мы закон не знаем. Мы бывшие детдомовские. Никого у нас нет, - заявила сестра убитой Валентина МУРЗИНА. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.