Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 12 сентября. По словам родных пострадавшего Мейрамбека Кенжигалиева, о том, что мужчину завалило после взрывных работ, руководство узнало во время пересменки, спустя 3 часа. - Где в это время был мастер, где был начальник смены? Мой сын 3 часа пролежал без сознания, представляете? Доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сколько дней после этого прошло, а руководство даже не появилось и не спросило, как он себя чувствует, - сокрушается мать шахтера Бекзада Байсадакова. Сейчас Мейрамбек Кенжигалиев находится в реанимации Центральной районной больницы Хромтау. При поступлении, говорят медики, мужчина находился в шоковом состоянии, без сознания. Сейчас, по словам врачей, есть незначительное улучшение. Решается вопрос о транспортировке пострадавшего в областной центр. - Травмы многочисленные: сотрясение мозга, множественные переломы, ушибы. Раны все инфицированы камнями, рудой, – сообщила заместитель главного врача ЦРБ г. Хромтау Людмила Волненко. В самой компании, где и случилось ЧП, пока ничего не комментируют.