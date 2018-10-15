Иллюстративное фото с сайта qamshy.kz Прокурорами установлено, что деятельность уполномоченных органов сопровождается системным игнорированием правил при предоставлении земельных участков под ИЖС и для коммерческих целей, незаконной сегментацией и последующим изменением целевого назначения земельных участков и др. - В частности, по актам прокурорского реагирования в бюджет поступило 70 млн тенге от реализации земель в собственность, возвращены в собственность государства земельные участки с кадастровой стоимостью 31,2 млн тенге. К примеру, по иску прокурора решением суда возращены государству 2 земельных участка сельхозначения общей площадью 800 га, которые незаконно предоставлены в частную собственность акиматом Махамбетского района в период действия моратория, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Отметим, что всего по результатам проверки выявлены 126 нарушений законности, внесено 26 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 40 должностных лиц. Защищены права 673 лиц. Кроме того, советом по этике Атырауской области за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу 9 руководителей местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.