Фестиваль «Туған тілім – тірегімнің айғағы» организован в рамках месячника, посвященного дню языков народа Казахстана. В районном доме культуры подвели его итоги и наградили тех, кто является постоянным участником всевозможных мероприятий, вносит вклад в дело развития и расширения применения государственного языка. А также победителей и участников конкурса «Мың бір мақал, жүз бір жұмбақ». - Я желаю всем казахстанцам прославлять государственный язык. Мы должны чтить и уважать его. Это богатство нашего народа, без которого невозможно развитие всего государства в целом, - сказала в ходе конкурса учитель казахского языка и литературы СОШ села Калдыгайты Айнагуль КЫЗГОЖИНА. В месячник, посвященный дню языков народа Казахстана, были организованы различные мероприятия. Они были нацелены на разные возрастные аудитории, то есть, конкурсы и встречи проходили как в образовательных учреждениях, так и в трудовых коллективах с активным привлечением представителей старшего поколения. В итоге, за весь период в Каратобинском районе проведена большая работа по сохранению и развитию государственного языка. Кроме того, идет системный переход на латинскую графику. - Фестиваль языков отмечается повсеместно. Подобные мероприятия прошли во всех районах. Все это направлено на повышение статуса государственного языка и уважения к языкам всех народов, проживающих в Казахстане. Помимо этого государственный язык является объединяющим фактором для всех граждан страны, - отметил в завершение конкурса руководитель отдела управления по развития языков ЗКО Жомарт ЕРНАЗАРОВ. Фестиваль языков завершился праздничным концертом.