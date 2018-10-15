Руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ уволился в связи с переходом на другую работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 15 октября, на аппаратном совещании аким области Алтай КУЛЬГИНОВ поблагодарил бывшего руководителя управления здравоохранения Каната Тосекбаева за совместную работу и пожелал ему дальнейших успехов на новой должности. - Под руководством Тосекбаева управлением по результатам реализации Госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы за 2017 год достигнуты следующие основные показатели здоровья: общая смертность снизилась на 5,1%, младенческая на 14,1%, злокачественных новообразований на 4,7% и туберкулеза на 3,7%. Общая продолжительность жизни населения составила 72,38 года. Все медицинские организации области на 100% оснащены компьютерами, во всех 39 мед. организациях г.Уральска установлена медицинская информационная система, в районных центрах и в г.Уральск подключение к сети Интернет - 100%. 32 поликлиники и стационара г.Уральск перешли на безбумажную форму работы, благодаря чему продолжительность времени на осмотр пациента увеличилась с 15 до 30 минут. Электронный паспорт здоровья имеется у жителей г.Уральск. С ноября 2017 года работает мобильное приложение k-vrachu.kz. Модернизирована система управления скорой медицинской помощи с установкой ситуационного центра для работы в режиме онлайн, позволяющая видеть геолокацию всех бригад скорой медицинской помощи по области. Эти бригады оснащены планшетами и оперативно получают информацию о вызове пациента, что позволило сократить время доезда по вызовам первой срочности на 3 минуты (с 12 до 9 минут), - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. Напомним, Канат ТОСЕКБАЕВ на должность руководителя облздрава был назначен 24 марта 2017 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Александра КУПРИЕНКО