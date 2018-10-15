О социальной поддержке и обеспечении занятости молодежи, эффективных мер по реализации молодежной политики, по консолидации молодежных организаций рассказал руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Роллан Куспан. - Большая работа с молодежью ведется ресурсными центрами. Сегодня они созданы во всех районах области. Эти центры являются местом оказания реальной помощи молодым людям. По различным вопросам с начала года к ним обратились более 1,8 тысячи человек. В том числе по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, творческими идеями, - рассказал Роллан Куспан. Сегодня в области проживает около 147 тысяч молодых людей, что составляет порядка 24% от всего населения региона. - С начала года было проведено 27 молодежных ярмарок, в которых приняли участие более 5 тысяч человек. 70 предприятий предложили 900 вакансий, в итоге 130 молодых людей обрели работу, - отметил Роллан Куспан. – Кропотливая работа проведена и по привлечению молодежи к работам в летнее время по программе «Жасыл Ел». 2150 студентов и безработной молодежи получили возможность участвовать в этом проекте. Для этой цели из местного и республиканского бюджетов было выделено 140,5 млн тенге. Еще одном направлением по трудоустройству молодежи является программа «С дипломом в село». С начала года 32 молодых специалиста получили бюджетные кредиты. 125 – подъемные пособия. Привлечение молодых специалистов в село является одним из приоритетных задач государства. По словам руководителя управления по вопросам молодежной политики, молодое поколение региона сегодня охвачено различными культурными, спортивными, творческими проектами. Это дебатный клуб, Дельфийские игры, этнофестивали, молодежный театр и многое другое. На совете также был заслушан доклад акима Кызылкугинского района Армана Баженова. В районе также проделана большая работа по привлечению молодежи к общественной жизни. Показательным является трудоустройство молодых специалистов, предоставление и разъяснение социальной и государственной поддержки. Аким области Нурлан Ногаев подытожив собрание отметил, что в области молодежной политики в регионе сделано много полезного. Но есть и проблемные моменты. - В первую очередь, это обеспечение молодежи рабочими местами. Нужно провести анализ по каждому городу, району. Сколько выпускников вузов сейчас без работы, какая основная причина отказа от предоставляемых вакансий. Вами было отмечено, что 900 вакансий предлагали работодатели, а трудоустроено всего 130. Мы должны разъяснять молодежи все условия, которые для них предоставляет государство, - сказал Нурлан Ногаев. – Глава государства в своем Послании объявил 2019 год – Годом молодежи. Какую работу мы будет проводить? Что для этого нужно? Все эти вопросы должны быть у нас на ежедневном контроле. На совещании сообщили о новых планах по реализации молодежной политики. Разрабатывается региональная «Дорожная карта» на 2019-2021 годы, где обозначены стратегические направления по работе с молодежью. Глава области поддержал предложения по дальнейшей поддержке молодежных ресурсных центров, поручив акимам всех уровней обеспечить данные центры необходимыми помещениями. - Такими, куда будет собираться молодежь. В этих центрах могут располагаться и другие молодежные объединения. Где они смогут обсуждать проблемные вопросы, делиться опытом, вырабатывать единую концепцию по работе с молодежью, - считает Нурлан Ногаев. – Ведь сегодня лидеры молодежного движения должны тянуть за собой все подрастающее поколение, направляя их на благие дела. Пример тому молодежный театр, который раскрывает темы, волнующие молодежь. К работе надо привлекать и аксакалов, общественный совет, депутатов, акимов районов, руководителей всех управлений. Только общими усилиями мы сможем решать поставленные перед нами задачи. На совещании руководители молодежных организаций просили акима области о предоставлении помещений, в субсидировании кредитов для развития молодежных инициатив. Нурлан Ногаев напомнил, что в Атырау ведется строительство дворца молодежи, творческого центра. Именно там будут созданы все условия молодежи. - Работа с молодежью, ответственная и сложная работа. И мы всячески будем поддерживать ваши инициативы. В том числе и финансово, - заключил аким области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.