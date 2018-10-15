В мероприятии, организованном на региональном уровне, приняли участие известные историки-краеведы и писатели. Все мероприятия были организованы в рамках программы «Рухани Жангыру». Мероприятие, посвященное 100-летию Алашорды, было ознаменовано историческим значением. Приехавшие гости стали свидетелями открытия памятного знака Жаханше Досмухамедова. К 100-летию Алашорды в средней школе села Булдырты был открыт музей. Он состоит из разделов, посвященных истории района и села, истории Алаш и биографии учителей-ветеранов. В ходе мероприятия была презентована книга «Алаш аманаты». В книге собрана ценная информация о выдающихся личностях движения Алаш. А в сельском Доме культуры провели научно-практическую конференцию на тему «Идеологическая значимость Западного крыла Алаш Орды». На мероприятии выступили известные алашевед Максат Тажмурат, краевед Жайсан Акбай, историк-ученый Даметкен Сулейменова и другие. Ученые отметили, что жизнь и деятельность членов Алаш еще не до конца изучены, и эту работу будут продолжать молодые последователи. - Если бы мы установили такие памятники всем деятелям западного движения Алаш по пути их следования, то этот путь можно было бы назвать «Дорогой Западного движения». На этом историческом маршруте можно было бы установить баннеры с их именами, фотографиями. Чтобы люди знали своих героев, которые боролись за независимость, - сказал выступивший на конференции алашевед Максат ТАЖМУРАТ. Мероприятие продолжилось театрализованной постановкой. Ожившие на сцене образы общественных деятелей народного движения вновь вернули зрителя в суровые будни того времени. Празднование 100-летия Алашорды продолжилось спортивными мероприятиями. Аламан байга, Аркан тартыс, армрестлинг и гиревой спорт - в этих видах свои возможности проверили все желающие. Победители и призеры были награждены денежными призами и специальными благодарственными письмами.