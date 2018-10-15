Благоустройство придомовой территории началось во второй половине августа этого года. По словам жильцов дома, организация, занимающаяся ремонтом, не выставила паспорт объекта и ни на какие замечания не реагирует. Выяснилось, что недочетов со стороны строителей немало. - Мы, жители вышеуказанных домов, обеспокоены качеством проведения ремонта и вынуждены обратиться в акимат поселка Зачаганск. После ремонта отсутствуют арыки, дождевой воде стекать некуда, к подъезду подойти невозможно. Исчезли скамейки возле подъездов, убрали металлическую треногу для чистки обуви. Ни с одной стороны дома по улице Жангир хана не обновлены боковые пешеходные дорожки. Нужно выложить плитами, которые там же сняли, - возмущенно говорит жительница дома Галина КОЛЕСНИК. Кроме того, жители недовольны и качеством нового асфальта. - По асфальту вдоль подъездов прошлись один раз катком. Он не укатан и рыхлый, уже начинает крошиться. Это же народные деньги. Надо же беречь их. Детские качели вырваны. А другие качели установили рядом с игровым домиком и беседкой. В любое время может случиться беда. Качели ведь должны быть на безопасном расстоянии. Детская площадка не огорожена. Она стоит практически на проезжай части. Тротуарные дорожки обрываются на полпути, не выходят к мусорным бакам, - рассказала жительница дома по улице Жангир хана Валентина ФОМИЧЕНКО. Жители дома до сих пор не могут понять, зачем в их дворе выкопали глубокие ямы. - Этим ямам уже пятый день. Для чего они вообще? Кто их выкопал? Благоустройство двора - это только дороги получается? Отмостки отсутствуют, асфальт крошится, поснимали прекрасные плиты. Если у вас нет материалов, выложите обратно наши старые плиты, - возмутилась жительница дома Нина АГОФОНОВА. С этими претензиями около 15 жителей двух домов обратились к акиму поселка Зачаганск Адильбеку КАДЫРОВУ. На собрании также присутствовал председатель КСК "Геолог" Иван ИМАНКУЛОВ, представитель подрядной организации, сотрудник технадзора, начальник отдела благоустройства. Выяснилось, что на благоустройство двора было выделено 29 млн тенге из местного бюджета. Подрядчиком является компания "ЖБК Строй". Двор обещали сдать в конце октября этого года. По словам Адильбека КАДЫРОВА, акимат контролирует ремонтные работы. Он сообщил, что данный объект ещё не завершён, все работы производятся согласно проектно-сметной документации. - По проекту предусмотрены демонтаж 3 скамеек, которые хранятся в КСК «Геолог» для дополнительной установки, так как по проекту предусмотрены 24 скамейки. В связи с тем, что в данных домах проживают много пожилых людей, по ходатайству КСК и по заявлению жителей, скамейки будут установлены со спинками, которые в 2 раза дороже, чем в проекте, - рассказал Адильбек КАДЫРОВ. - Работы по устройству пешеходной дорожки проектом не предусмотрены. По словам акима, детская площадка будет установлена по завершению благоустройства дворовой территории. - В связи с тем, что в 2018 году планировалось благоустройство дворовой территории, в начале года аппаратом акима п.Зачаганск совместно с КСК «Геолог» было запланировано дальнейшее благоустройство данных дворов. Что касается водоотведения, специалистами аппарата акима по завершению укладки были сделаны замечании, которые подрядчики обязуются устранить в кратчайшие сроки. Кроме того, в треx местаx по завершению объекта будут взяты керны для проверки качестка асфальта, - пояснил Адильбек КАДЫРОВ. Председатель КСК обещал установить скамейки, урны и качели. А выкопанные ямы, как оказалось, были предназначены для посадки деревьев. - Я купил елки для вашего двора. По периметру двора хотели высадить зеленое ограждение. Выкопали ямы, подготовили место. Планировали посадку сегодня, но не получилось. Призываю вас всех, жителей этих домов, выйти на субботник и принять участие в благоустройстве своего двора, - заявил Иван ИМАНКУЛОВ. Кроме того, Адильбек КАДЫРОВ обещал в следующем году установить в этом дворе новую детскую площадку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.