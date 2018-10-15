Остальная половина находится на полигоне, выделяя в а атмосферу и почву тяжелые металлы – кадмий, ртуть, свинец. Что с ними делать – большой вопрос. Обсудить его с представителями сервисных компаний, у которых такие отходы образуются, компаний по переработке отходов, экологами и другими специалистами в Актобе приехали сотрудники казахстанской ассоциации по управлению отходами «KazWeste». - Наступает четвертая промышленная революция, идет цифровизация домашних и промышленных процессов, в связи с этим будет расти число электронных отходов. 50% электронных отходов – черный и цветной металлы. Самый опасный из электронных отходов - АВС - пластик - черный пластик, который часто выделяет стойкие органические загрязнители, - сообщила исполнительный директор «KazWeste» Вера Мустафина. Однако предприятий, готовых заниматься приемкой электронных отходов, единицы. Причем работают они с крупными компаниями, и то не со всеми. Все упирается в деньги. Людям легче выбросить опасные отходы на полигон, чем платить за их вывоз. - Сдают электронные отходы примерно 10% предприятий, - говорит региональный представитель ТОО «ПромТехноРесурс» Ербол Жумашев. – Наша компания находится в Алматы, мы в регионах занимается сбором отходов, и раз в квартал фурами по 30-40 тонн, везем в Алматы, там отходы сортируют и утилизируют. В Актобе мы, например, работаем с представительством известной фирмой по выпуску спортивной одежды. Утилизируем вывески, они содержат специальные материалы, которые выкидывать на полигон нельзя. Вывозим компьютеры, телевизоры. Специалисты предложили городским властям организовать пункты приема электронных отходов для физических лиц, куда можно сдать старые холодильники, телевизоры и прочую технику. Пока во дворах, да и то не везде поставили ящики для сбора батареек и люминесцентных ламп. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.