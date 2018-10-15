Специалисты центра истории и археологии в 2012 году в ходе раскопок обнаружили комплекс из четырех курганов. Таким образом, данные археологические работы получили свое название как «Таксайский курганный комплекс». Исследовательские работы проводились под руководством доктора исторических наук, профессора Мурата СДЫКОВА, а непосредственно раскопками занималась группа, возглавляемая научным сотрудником данного центра Яной ЛУКПАНОВОЙ. По словам ученых, «золотая принцесса» имеет возраст примерно 35-40 лет. На месте захоронения были обнаружены золотые серьги, кольца, нагрудные украшения и подобные артефакты в количестве около 500 штук. Даже ее платье и покрывало были украшены вышивкой золотыми нитями. Рядом с ней были захоронены еще два стражника, что свидетельствует о ее высоком социальном статусе. Стоит отметить, что на месте захоронения «Золотой принцессы» было решено построить мавзолей. Идею о строительстве мавзолея поддержали частные лица и оказали спонсорскую помощь. В результате вблизи места захоронения был возведен мавзолей «Таксайская принцесса» высотой семь метров и шириной четыре метра. В церемонии открытия данного историко-культурного объекта принял участие заместитель акима Западно-Казахстанской области Габидолла ОСПАНКУЛОВ и аким Теректинского района ЗКО Адил ЖОЛАМАНОВ. Стоит отметить, что «Таксайский курганный комплекс» является одним из семи сакральных мест нашей области. После многочисленных исследовательских работ «Золотая принцесса» была передана в национальный музей в городе Астана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.