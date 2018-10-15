Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным Статкомитета, в сентябре 2018 года численность городского населения республики составила 10 млн 555,8 тыс. человек (57,6% от общей численности), сельского – 7 млн 755,9 тыс. человек (42,4%). Между тем в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число вновь прибывших в Казахстан уменьшилось на 22%, а число выбывших увеличилось на 13,9%. -Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доли прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 77,9% и 90,8%, соответственно, - отметили статистики. При этом численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 12,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в городах Шымкент (43,1 тыс. человек), Алматы (24,3 тыс.) и Астана (10,4 тыс. человек). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.