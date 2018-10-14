Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомится с социально-экономическим развитием региона, посетит ряд индустриальных проектов, объекты здравоохранения и спорта. В частности, в ходе посещения транспортно-логического центра в Индустриальной зоне «Актобе» главе государства планируют презентовать достижения в сфере промышленности и сельского хозяйства. Сейчас по улицам города полно полицейских. В район «Нур Актобе», что за городом по дороге в резиденцию, провели уличное освещение, по трассе установили новые остановочные павильоны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Азамат АКЫЛ