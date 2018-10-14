Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 15 октября в Уральске ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут +10 днем, ночью 3 градуса ниже нуля. По прогнозам синоптиков, в Атырау также переменная облачность. Днем 11 градусов тепла, ночью +2. В Актобе ожидаются осадки. Днем столбики термометров покажут 5 градусов тепла, ночью 5 градус ниже нуля. В Актау погода без осадков. Днем +16 и +8 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.