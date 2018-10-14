Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказала председатель межрайонного суда по делам несовершеннолетних Слуканым КАДРАЛИЕВА. Выяснилось, что пилотный проект уже успешно работает в пяти регионах. Это города Алматы и Астаны, а также Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Жамбыльской областях. - Верховным судом Казахстана с сентября 2018 года запущен пилотный проект «Семейный суд» на базе ювенальных судов в пяти регионах. Наша область шестая в этом списке. Создание семейных судов будет способствовать более тщательному подходу к рассмотрению дел в сфере семейно-брачных отношений, укреплению института семьи и семейных ценностей, обеспечению защиты интересов несовершеннолетних детей, - рассказала Слуканым КАДРАЛИЕВА. Стоит отметить, что в настоящее время специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних ЗКО проводится подготовительная работа по внедрению пилотного проекта «Семейный суд». Как рассказала председатель суда, проект будет запущен с ноября 2018 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.