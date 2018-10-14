Семейный суд будет способствовать более тщательному рассмотрению дел в сфере семейно-брачных отношений, укреплению семьи и семейных ценностей, обеспечению защиты интересов несовершеннолетних детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказала председатель межрайонного суда по делам несовершеннолетних Слуканым КАДРАЛИЕВА. Выяснилось, что пилотный проект уже успешно работает в пяти регионах. Это города Алматы и Астаны, а также Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Жамбыльской областях. - Верховным судом Казахстана с сентября 2018 года запущен пилотный проект «Семейный суд» на базе ювенальных судов в пяти регионах. Наша область шестая в этом списке. Создание семейных судов будет способствовать более тщательному подходу к рассмотрению дел в сфере семейно-брачных отношений, укреплению института семьи и семейных ценностей, обеспечению защиты интересов несовершеннолетних детей, - рассказала Слуканым КАДРАЛИЕВА. Стоит отметить, что в настоящее время специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних ЗКО проводится подготовительная работа по внедрению пилотного проекта «Семейный суд». Как рассказала председатель суда, проект будет запущен с ноября 2018 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.