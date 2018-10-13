На перекрестке столкнулись два автомобиля "Тойота" и "Фольксваген". Как рассказали очевидцы происшествия, автомашина "Фольксваген" ехала по улице Абдирова в сторону города. "Тойота" двигалась по улице Январцевская. На перекрестке произошло столкновение. Стоит отметить, что в результате аварии никто не пострадал. На месте аварии работают дознаватели. Подробности ДТП выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.