Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 14 октября в Уральске ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут +8 днем, ночью 4 градуса выше нуля. По прогнозам синоптиков, в Атырау ожидаются дожди. Днем 14 градусов тепла, ночью +7. В Актобе ожидаются осадки. Днем столбики термометров покажут 8 градусов тепла, ночью 2 градуса ниже нуля. В Актау переменная облачность. Днем +19 и +9 градусов ночью.