40 новобранцев из Атырау отправились на срочную воинскую службу в сухопутные войска, дислоцированные в городе Тараз. Перед будущими солдатами, их родственниками и родными выступил аким Атырауской области Нурлан Ногаев. - Сегодня мы провожаем в ряды казахстанской армии наших молодых парней, для выполнения своего долга перед Родиной. Но помимо долга - военная служба - это еще и хорошая школа жизни для призывников. Служба в армии для многих из вас, наверное, первое серьезное испытание на зрелость, на характер, на мужество, - сказал Нурлан Ногаев. – Сегодня наша страна занимает свое достойное место в мировом сообществе. В том числе и в вопросах безопасности страны. Это, безусловно, благодаря грамотной внутренней и внешней политике Главы государства, верховного главнокомандующего Нурсултана Назарбаева. Для казахстанской армии создаются все условия по обеспечению материально-технической базы, социальной поддержке. Это позволяет нашей армии выполнять поставленные перед ней стратегические задачи по защите наших границ. Хочу пожелать нашим новобранцам с достоинством исполнитель свой гражданский долг и быть преданными присяге. Глава области также пожелал призывникам преодолеть трудности армейской службы и вернуться, обретя мужественность, способность всегда прийти на помощь нуждающимся. Главная задача - привить молодому поколению чувство гордости и ответственности за свою страну и за ее будущее. И многие молодые люди осознают, что служить Родине - долг каждого мужчины. По словам начальника департамента по делам обороны Атырауской области полковника Батырхана Акбалиева, каждый из сегодняшних призывников достоин стать настоящим солдатом. - Служба в армии воспитывает из вчерашних юношей достойных, преданных своей Родине мужчин. Пожелаем им счастливого пути, - сказал Батырхан Акбалиев. Свои пожелание высказали председатель Атырауского городского совета ветеранов Алипкали Бекеш, родные призывников. Напомним, 10 сентября в Казахстане стартовал осенний призыв в Вооруженные Силы. По республике планируется призвать свыше 17 тысяч граждан 1992-2000 годов рождения. С Атырауской области в осенний призыв призваны 826 новобранцев. 215 уже отправлены в расположение воинских частей. Из них 175 в Погранслужбу КНБ РК и 40 в Вооруженные Силы.Ерлан ОМАРОВ