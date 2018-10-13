Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ведомства, полигон для приема производственных отходов площадью почти 11 гекторов, расположен в 7 км от поселка Жанатан Байганинского района. Выяснилось, что в 2011 году предприятием был разработан проект «Оценка воздействия на окружающую среду полигона по переработке и утилизации нефтесодержащих отходов с подъездной дорогой». Тогда было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, в 2012 году в связи с производственной необходимостью приема щелочного раствора произведена корректировка рабочего проекта. -По поручению прокуратуры области в июне-июле 2018года сотрудниками Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК была проведена внеплановая проверка за последние 5 лет деятельности ТОО «Таза Табигат-АН», по результатам которой выявлен ряд нарушений. В частности, выявлено размещение отходов сверхустановленных лимитов, в компании не вели учет отходов образующихся на полигоне, имелась разница в предоставленных данных о принятых, нейтрализованных объемах отходов и данными фактически размещенных отходов, на предприятии отсутствовали специально оборудованные контейнера для сбора отходов с указанием вида размещаемых отходов, - сообщили в департаменте экологии. Стоит отметить, что ТОО было привлечено к административной ответственности на общую сумму 336 тысяч тенге. Однако до настоящего времени, административные штрафы не взысканы. В связи с истечением срока добровольной оплаты будут приняты меры по принудительному взысканию через Региональную палату частных судебных исполнителей. Кроме того, департаментом экологии направлено исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области на приостановку хозяйственной деятельности по эксплуатации установки по нейтрализации щелочных отходов. Рассмотрение иска назначено на ближайшие дни. Следует отметить, что с начала производственной деятельности ТОО «Таза Табигат-АН» до настоящего времени в адрес департамента экологии жалоб со стороны жителей п. Жанатан не поступало. Напомним, ранее жители с.Жанатан Байганинского района пожаловались на неприятный запах, который по их словам исходит от полигона ТОО «Таза Табигат-АН».