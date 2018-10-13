На перекрестке столкнулись пять машин: "Хендай", две "Тойоты", "Ауди" и машина скорой помощи. Как именно произошло ДТП неизвестно. По словам очевидцев, сначала столкнулись четыре легковых автомобиля, а машина скорой помощи врезалась в автомашину "Тойота Хайлюкс". Водители всех машин отказались от комментариев. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал. Подробности аварии выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.