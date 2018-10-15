ТОО «Орал Таза Сервис» – единственная компания в Уральске, осуществляющая централизованный вывоз мусора, имеющая большой парк специализированной техники. Компания обслуживает всю территорию города, вычищая все общественные площадки, предназначенные для обслуживания жилого фонда (площадки, расположенные во дворах многоэтажек и частного сектора). Ежедневно для очистки города отправляются более 40 единиц техники. Всего на предприятии трудятся 150 человек.

Список касс ТОО «Орал Таза Сервис» Наш адрес: ул. У. Громовой, 2/2 КАССЫ График работы: Пн–Пт 09.00 – 18.00 Обед 13.00 – 14.00 1) ул. Т. Масина, 48 2) ул. Гагарина, 89, ТД «Старт» 3) ул. К.Аманжолова, 178 4) ул. Циолковского, 4 5) пр. Евразия, 89 6) ул. Жангир хана, 15/1 7) ул. С.Ескалиева, 179 8) ул. Жангир хана, 52, ТД «Жангирхан» 9) мкрн. Женис, 13, ТД «Женис» График работы: Пн–Пт 08.00 – 17.00 Обед 12.00 – 13.00 10) ул. Гагарина, 29

-Вопрос повышения тарифов очень актуален не только для населения, но и для всех коммунальных предприятий, особенно для нас. В Уральске тариф на вывоз твердо–бытовых отходов (мусора) не менялся более десяти лет. Последний раз тариф в размере 115,33 тенге был установлен в 2008 году. Не будем говорить о курсе доллара на тот момент, цене ГСМ, о зарплате, об уровне жизни и других расценках. За десять лет данная цена стала неактуальной, так как за это время изменилось абсолютно все. Более того, даже после повышения в августе до 215 тенге наш тариф все равно является одним из самых низких по Казахстану. Например, в Алматы за вывоз мусора вы заплатите почти 600 тенге, в Актобе стоимость тарифа скоро повысится до 300–320 тенге, в Астане и других городах такие же расценки. Кроме того, в Республике есть города, где тариф на вывоз мусора выше, чем у нас, хотя компания субсидируется из бюджета. Повышению тарифа в Уральске предшествовал тендер, который выиграла сторонняя организация из Караганды. Она приехала, подняла все наши расчеты, проверила весь бухгалтерский баланс, произвела расчеты в соответствии с установленными стандартами и таким образом поставила цены. Данные расчеты были произведены в конце 2017 года, около года назад. Есть несколько моментов, которые хотелось бы подчеркнуть. Год назад закупочная цена на ГСМ составляла 140 тг/л, сейчас же – 195 тг/л. Получается, пока тариф утверждался, пересматривался, цены на ГСМ повысились почти в полтора раза. Изначально же тариф был рассчитан на 380 тенге на человека ежемесячно. В ходе переговоров с городскими властями мы сошлись во мнении, что повышение тарифа в 3,5 раза сильно ударит по карманам жителей. Учитывая все это, нам пришлось снизить цену до 215 тенге. И эта цена не учитывает ни нашу прибыль, ни рентабельность предприятия, ни амортизационные расходы и какие–либо другие издержки. То есть мы не можем построить новое здание или гараж, мы не можем купить новые станки, не можем даже произвести ремонт в своих офисах, здании. Тем более мы не можем закупить новую технику. Наша техника эксплуатируется уже более десяти лет, хотя срок службы у нее 5–6 лет. Исходя из этого, хотелось бы отметить, что повышение тарифа позволяет нам лишь оставаться на плаву. К сожалению, о каких–либо долгосрочных перспективах, мы не можем даже думать. Но при этом мы стараемся, чтобы наша работа не останавливалась ни на один день.-Да, наша компания тоже не стоит на месте. Сегодня нами ведутся большие работы по модернизации систем электронной оплаты. Наши клиенты сегодня оплачивают с помощью таких платежных систем, как Астанаплат, Киберплат, через ОСМП (терминалы КИВИ). До конца года мы хотим полностью совершенствовать систему цифровой оплаты. Сделать прозрачным сальдо, видеть, сколько на данный момент должна данная квартира, какая сумма уже оплачена. Также нами ведется работа по улучшению работы сайта, в планах – разработка приложения для наших бизнес– партнеров и клиентов. Одна из главных задач для нас – это внедрение программы Каспи–кошелек или запуск приложения онлайн оплаты Каспи банка. Для улучшения работы мы отказались от оффлайн–оплаты и переходим на онлайн – оплату. Оплачивая оффлайн, клиент не может видеть свои начисления и имеющийся долг, к тому же, заходя на сайт ему необходимо указывать свои данные и адрес. Это отнимает время, а иногда из–за одной ошибки или неверно написанной цифры можно получить неправильную информацию. Поэтому мы переходим на онлайн–сервис. Здесь абонент также заходит на сайт kaspi.kz, выбирает «Орал Таза Сервис» и, только набрав свой лицевой счет, может увидеть все свои платежи. Произведенная оплата показывается моментально и будет автоматически передаваться в нашу систему. Также мы установили GPS–трекеры на нашу спецтехнику. Это позволяет отслеживать километраж, следить за количеством рейсов, знать, какой вес был поднят при каждом рейсе. В ближайшие два месяца мы будем внедрять систему наблюдения за мусорными площадками. Благодаря ежедневному фотоотчету будем знать о состоянии каждой из них. Когда, в какое время площадка последний раз убиралась и как часто она убирается вообще. Надеюсь, внедрение подобных цифровых технологий позволит нам улучшить свою работу. В этом направлении мы очень открыты и надеемся таким образом облегчить работу нашим сотрудникам и, конечно же, улучшить сервис по обслуживанию населения.-Клиенты могут оплатить наши услуги, как наличным, так и безналичным расчетом. В основном львиная доля оплат производится наличным расчетом через банки второго уровня, через АО «Казпочта», через терминалы и другие электронные приложения. У нас есть абоненты, которые оплачивают в начале года всю сумму сразу или предпочитают платить поквартально, либо раз в полгода. К примеру, если в квартире живут три человека, они должны за наши услуги 650 тенге в месяц. Конечно, выгодно оплатить сразу за год, чтобы в дальнейшем не беспокоиться. У нас есть сеть пунктов приема платежей, это десять касс по городу и головная касса в нашем офисе. По поводу поквартирного обхода, этот метод сбора оплаты в городе мы не используем, но ранее применяли этот метод поступления.-Да, в работе любого коммунального предприятия бывают свои минусы, какие–либо упущения. Хотелось бы подчеркнуть, что ТОО «Орал Таза Сервис» было приватизировано всего лишь два года назад, до этого предприятие субсидировалось из городского бюджета. Сейчас фирма на собственном обеспечении, поэтому мы пытаемся максимально упорядочить поступления. На данный момент население города задолжало нам около ста миллионов тенге. Наверное, все знают, что «Жайыктеплоэнерго» народ должен более 700 млн тенге. Чтобы население расплатилось с долгами, тепловики пошли на крайние меры, и практически весь город сидел без горячей воды все лето. Мы тоже могли бы пойти на такой шаг. Но из мирового опыта знаем, что если мусороуборочная спецтехника не выедет на рейс хотя бы пару дней, то город просто утонет в мусоре. А слова нашего президента о том, что Уральск является самым экологически чистым городом в Казахстане, подтверждают тот факт, что ТОО «Орал Таза Сервис» выполняет свою работу надлежащим образом. Все это благодаря сплоченной работе нашего коллектива, который ежедневно, несмотря на выходные и праздники, делает все, чтобы город не превратился в большую свалку. Про жалобы, что раньше квитанции не приносили, поэтому образовался долг, мы наслышаны. Тем не менее расчеты по оплате система начисляла на каждого потребителя, и мы этот долг не можем списать. Потому что за этот долг мы заплатили налоги, потому что налогообложение идет на метод начисления. По вопросам отсутствия контейнеров надо обращаться к местным исполнительным органам, непосредственно к акиму города либо в отдел ЖКХ. Мы были бы рады устанавливать контейнеры, если бы их цена входила в тариф. А так установками контейнеров занимаются фирмы, которые выигрывают тендеры. И, к сожалению, часто качество их услуг не соответствует потребностям нашего населения. Из–за нехватки контейнеров жители потом жалуются, что им приходится вышагивать по несколько кварталов, чтобы выбросить мусор. Однако этот факт не дает им повода не платить за наши услуги.