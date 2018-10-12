Первое место менеджеры банка присудили семейной паре из Усть-Каменогорска. Любящие родители взяли кредит, чтобы купить в подарок на день рождения единственной дочери живого енота и построить ему домик! Эта семья живет в частном секторе, что позволило им пристроить к дому специальный, утепленный вольер, а во дворе соорудить для нового питомца настоящий парк развлечений. Думаем, не нужно объяснять, что счастью девочки не было предела!Алматинка, обратившаяся в ВТБ, не стала скрывать, что деньги ей нужны для того, чтобы покрыть татуировками до 70% собственного тела! Девушка работала в индустрии развлечений и была уверена, что такие вложения помогут ей стать популярнее, а значит и состоятельнее. Судя по тому, что кредит она вернула в срок и без единой задержки, план оказался действенным.Житель южного Шымкента обратился в банк, когда его супруга родила пятого ребенка. Младенец оказался долгожданным наследником! До этого у счастливых родителей были четыре девочки. Мальчик стал самым заветным подарком для мужчины, и он решил отблагодарить жену широким жестом: купить ей ювелирное украшение с бриллиантом и усыпать весь дом цветами!Житель столицы поспорил с друзьями, что за полгода скинет 50 кг. Стимул у него был хороший – на кон поставили полмиллиона тенге! Но, на самом деле, еще большим стимулом стало стремление быть здоровым и стройным! Поэтому, молодой человек, взял кредит на эту же сумму, который потратил на абонемент в фитнес – клуб и покупку велосипеда. Парень занялся вопросом серьезно и выиграл пари! Забрав свой выигрыш, он сразу погасил кредит.Молодой мужчина из Караганды обратился в банк за деньгами, которые хотел потратить на организацию фотосессии для своей возлюбленной в стиле её самого любимого сериала «Игры престолов». По словам парня, он мечтал окунуть свою даму сердца в сказку, соорудив масштабные декорации и заказав в ателье костюмы. Но деньги романтик не получил, кредитная история показала, что ранее он уже оформлял займы в других банках, а потом их не возвращал.Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.