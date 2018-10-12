Выпускника физматшколы признали виновным в преднамеренном убийстве сверстника, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ« Сегодня, 12 октября, в специализированном суде Актобинской области вынесли приговор выпускнику физиматшколы, обладателю знака отличия «Алтын белги» Бекназу Кеншилику. Суд признал его виновным в преднамеренном убийстве из хулиганских побуждений сверстника Азата Дусупова. Напомним, 17 июня в Актобе потасовка между двумя выпускниками школ закончилась тем, что один из них с ножевыми ранениями попал в больницу, где вскоре скончался, а второй оказался за решеткой. На прениях сторон прокурор сообщил, что вина Безнака Кеншилика полностью доказана. Отец погибшего подростка попросил суд вынести справедливое решение. А мама подсудимого просила учесть, что погибший сам инициировал ссору. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Азамат АКЫЛ