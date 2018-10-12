Дом на четыре квартиры был построен более ста лет назад. За это время он успел изрядно поизноситься. Люди обратились в акимат города и отдел ЖКХ и жилищной инспекции. Старая часть города. Здесь многие дома являются историческими памятниками. Живущие в доме по адресу проспект Достык-Дружба, 27 люди даже не знают, когда он был построен и кто в нем раньше жил. 81-летняя Зоя Васильевна Донскова говорит, что раньше ремонт делали за свой счет. Но сейчас ей здоровье не позволяет даже прибраться по дому. Из-за давления приходится часто вызывать на дом врачей. - Здесь все отваливается, кирпичи вываливаются из стен. Но больше всего опасность представляет крыша. Она может рухнуть в любой момент, - говорит пенсионерка. Не лучше состояние квартир на втором этаже здания. Люди обращались в акимат с просьбой признать здание аварийным. - В доме нет туалетов. Воду и газ мы провели за свой счет. Боимся, что здание может обвалиться совсем, - отметила жительница дома Гульмира Мажитова. В городском отдеде ЖКХ и жилищной инспекции отметили, что ремонт старинных зданий входит в обязанности жильцов. - В городе насчитывается 41 аварийный дом и 200 зданий являются ветхими. Чтобы признать дом аварийным его жильцам необходимо обратиться в организацию, имеющую лицензию на проведение экспертизы, - отметил главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции г.Уральска Жубан Жумагалиев. Еще одна возможность для жителей дома - продать здание инвесторам.