Специальная комиссия завершила работу и теперь результаты будут переданы полицейским, которые продолжат расследовать ЧП. - Две причины, которые привели к происшествию. Первая – неудовлетворительная дисциплина на производстве, которая выявилась в нарушении охранного режима. И вторая – нарушение технологического процесса. Вины самих пострадавших комиссия не усматривает, - прокомментировал руководитель отдела департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Актюбинской области Самат Таждавлетов. Напомним, 10 сентября при въезде в Мартук произошел взрыв на территории промзоны. Трое пострадавших поступили в больницу. Как сообщил главврач БСМП Сакен Капанов, один из пострадавших получил ожоги легкой степени, выписался, но вскоре вернулся обратно, и находился на лечении в отделении травматологии больницы. Двое пострадавших были в тяжелом состоянии. Женщина 55 лет, оператор, получила 80-88% ожога тела, мужчина - 60-70% ожога тела. Позже оба скончались в больнице. Рената ГАРДИЕВА