11 октября на площадке региональной службы коммуникаций прошла пресс-конференция с участием акима Жанибекского района Азамата САФИМАЛИЕВА. В ходе брифинга глава района рассказал о социально-экономическом развитии Жанибекского района. Выяснилось, что на территории района функционируют 347 крестьянских хозяйств. Как рассказал аким района, в 2018 году значительно увеличилось поголовье скота, 382 тонны мяса было экспортировано в Российскую Федерацию. - Было запланирован экспорт 105 тонн мяса КРС и 11 тонн мяса МРС в Россию. На сегодняшний день было экспортировано 338 тонн мяса КРС и 44 тонны мяса МРС, - заявил Азамат САФИМАЛИЕВ. Стоит отметить, что в селах Акоба и Талов ведутся работы по строительству водопровода, а в селах Онеге, Майтубе и Жумаев ведутся работы по газификации социальных объектов, за счет чего планируется полностью обеспечить жителей района природным газом. Кроме того, в районах активно идет благоустройство сел. - По плану благоустройства сел, на строительство тротуаров по улицам Г.Караш и М.Ихсанова села Жанибек из областного бюджета было выделено 18 млн 853 тысяч тенге, и из местного бюджета было выделено 229 тысяч тенге. Работы завершены в июне. Подрядчиком ТОО «SK ALI STROI» ведутся работы по установке брусчатки на центральной площади села Жанибек. Работы планиуется завершить до 30 октября текущего года, - рассказал Азамат САФИМАЛИЕВ. Как рассказал аким района, с января 2018 года в селе Жанибек организованы пассажирские перевозки по 3 направлениям и властями установлены 8 остановок для пассажиров. Выяснилось, что компанией «КПО Б.В.» в районе начаты работы по ремонту внутрипоселковых дорог. - Один из вопросов, волнующих жителей района в течение многих лет, касается ремонта внутрипоселковых дорог районного центра. Для решения данного вопроса для асфальтирования девяти улиц села Жанибек в 2017 году были выделены денежные средства. В этом году за счет инвестиционных средств компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» начаты работы по ремонту внутрипоселковых дорог, - рассказал Азамат САФИМАЛИЕВ.