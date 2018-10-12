Сегодня, 12 октября, в здании областного маслихата состоялась встреча актива области с министром энергетики Канатом БОЗУМБАЕВЫМ. В заседании приняли участие аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, аким Уральска Мурат МУКАЕВ, депутаты, руководители государственных органов, общественного совета, руководители предприятий и учреждений в сфере энергетики и молодежные организации. По словам министра энергетики, на сегодняшний день обеспеченность внутреннего рынка отечественным бензином составляет почти 100%. - По рынку нефтепродуктов хочу отметить, что с завершением модернизации Павлодарского, Атырауского и Шымкентского заводов положительный эффект на внутреннем рынке уже ощутим. В 2018 году мы полностью обеспечили страну отечественным бензином, а с начала года наблюдается снижение розничной цены бензина марки АИ-92 со 165 тенге до 152 тенге за литр. Теперь мы активно прорабатываем вопрос о поставке бензина в другие страны, - рассказал Канат БОЗУМБАЕВ. Кроме того, по словам министра, страна на 90% обеспечена отечественным дизельным топливом, а со следующего года планируется достигнуть 100%-ой отметки. Что касается, авиационного топлива, то страна зависит от импорта из РФ. - При этом в 2019 году ожидаемая отметка производства авиакеросина вырастет до 680-690 тысяч тонн и соответственно внутренний рынок также будет обеспечен отечественным топливом. Это, безусловно, хорошая новость для авиакомпаний, в том числе и для международных компаний, - заявил Канат БОЗУМБАЕВ. Глава минэнергетики заявил, что компания КПО б.в вносит весомый вклад в развитие экономики страны. - Компания до сегодняшнего дня выделила на развитие инфраструктуры ЗКО 342 млн долларов. На эти средства были построены 14 медицинских учреждения, 28 объектов образования и 12 социальных объектов. Ежегодно компанией выделялось 20 млн долларов. С 2019 года эта сумма увеличится еще на 10 млн долларов, - заявил Канат БОЗУМБАЕВ. Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что дополнительные 10 млн долларов поможет решить немало социальных вопросов. - У нас скоро появится новый микрорайон Акжайык. Он будет располагаться между поселками Деркул и Зачаганск. Это 420 гектаров земли. Будем строить мост через реку Чаган. Источник финансирования КПО б.в., - отметил глава региона.