Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал председатель Западно-Казахстанского областного суда Бек АМЕТОВ на пресс-конференции по итогам работы судов области. Выяснилось, что в 2018 году уменьшилось количество поступивших дел и количество прекращенных дел. - Количество осужденных лиц у нас сократилось на 54. Незначительные увеличения в нынешнем году показали статистические данные по количеству оправданных лиц. Если в прошлом году судами были оправданы 20 человек, то в 2018 году это число увеличилось до 22, - заявил Бек АМЕТОВ. Стоит отметить, что судами области в отношении четырех человек были применены принудительные меры медицинского характера, а 107 уголовных дел по разным причинам были возвращены прокурору. Бек АМЕТОВ также отметил, что основная нагрузка по рассмотрению гражданских дел ложится на городской суд №2 и специализированный межрайонный экономический суд. - Очень большая нагрузка для этих судов. Ведь доля этих двух судов составляет 83% всех дел, рассмотренных по области. Поэтому мы хотим развивать институт медиации именно в городе. По районам в этом плане особых проблем нет. Совет биев тоже начал свою работу. Результаты, конечно, не те, что мы ожидали. Но уже пять споров были разрешены советами биев. Будущее за ними. А в городе что творится у нас? Слабая результативность института медиации в городе мы связываем с недостатком освещения именно с информационной точки зрения. Нет пропаганды преимущества медиации, нет агитации. Ведь именно институт медиации существенно снизит нагрузку на суды области, - заявил Бек АМЕТОВ. Стоит отметить, что путем медиации судами ЗКО за 9 месяцев 948 гражданских дел, 260 уголовных дел и свыше одной тысячи административных дел были прекращены. - В любом споре одни проигрывают, другие выигрывают. А наша задача нацелена на то, чтобы не искать виновных в этом споре, а найти компромисс, который удовлетворит обе стороны, - рассказал председатель областного суда.Фото Медета МЕДРЕСОВА