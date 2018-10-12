В столице Индонезии Джакарте продолжаются соревнования в рамках III Параазиатских игр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Атырауские спортсмены продолжают завоевывать вершины спортивного олимпа в рамках III Параазиатских игр. Так, парапловец Дмитрий Ли завоевал "золото"  в заплыве на 400 метров свободным стилем. Таким образом, член национальной сборной Казахстана положил в свою копилку пятую медаль. До этого момента Дмитрий Ли успел завоевать 2 серебренные и две бронзовые медали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ      