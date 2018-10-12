Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сын сказал, что я в школе должна подписать какой-то документ. Выяснилось, что учителей интересуют зарегистрирован ли ребенок в социальных сетях, его аккаунт. Для чего это нужно, я не поняла. Но сказала, что мой ребенок в соцсетях не зарегистрирован, - рассказала мама ученика 4-го класса Айым. - Дочка учится в частном колледже и недавно нас собрали, раздали бумажки, в которых сказано, согласны ли мы, чтобы аккаунты ребенка в соцсетях проверялись. Я написала отказ. Дочь у меня, во-первых совершеннолетняя, во-вторых, умная и я не думаю, что она может во что-то вляпаться, - рассказывает Евгения. Между тем, в управлении образования ЗКО сообщили, что это совместный проект облУО и прокуратуры. - С этого года начинается система анализа страниц школьников, зарегистрированных в соцсетях. Если быть точнее система будет проверять не заходят ли школьники на сайты деструктивных религиозных течений, на сайты для самоубийц и прочие. Это в первую очередь необходимо для безопасности самих детей и их родителей. Многие родители не просматривают телефоны своих детей, не знают, чем интересуются их дети в социальных сетях, - рассказала заместитель управления образования по ЗКО Зауре Гумарова, добавив, что систему вводят в школах и колледжах области. Стоит отметить, что систему анализа социальных сетей будет проводить частная компания и только с согласия родителей.