по статье 463 КОАП РК и переданы в городской административный суд для принятия соответствующих мер. По данной статье предусмотрены штрафные санкций 15 МРП - 36 075 тенге, с возможностью конфискации предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений, - рассказали в отделе выявления незарегистрированных налогоплательщиков УГД по г.Атырау.

Также в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками дорожной полиции оформлены свыше 20 протоколов об административных правонарушениях по ст. 571 п.2 КоАП РК "Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов" в отношении таксистов без ИП.

- В связи с этим во избежании штрафных санкции УГД по г.Атырау рекомендует самостоятельно зарегистрироваться в органах государственных доходов в качестве индивидуального предпринимателя и заниматься предпринимательской деятельностью законно, - рассказали

скриншот видео Сотрудники управления госдоходов совместно с дорожными полицейскими провели рейдовые мероприятия по выявлению незарегистрированных налогоплательщиков, занимающихся перевозкой пассажиров. Так, за три дня надзорными органами было проверено свыше 50 человек, занимающихся перевозкой пассажиров. Из них выявлены факты осуществления незаконной предпринимательской деятельности. - В отношении 13 частных лиц были оформлены протоколы об административных правонарушенияхУГД по г.Атырау.