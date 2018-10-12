По данным РГП "Казгидромет", в Уральске 13 октября ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 9 градусов тепла днем, и 3 градуса тепла ночью. В Атырау также переменная облачность. Днем +14, ночью 2 градуса выше нуля. В Актобе синоптики прогнозируют 8 градусов тепла днем и 2 градуса ниже нуля ночью. Переменная облачность и 15 градусов тепла днем ожидается в Актау. Ночью столбики термометров покажут 7 градусов тепла ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.