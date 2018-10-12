Сегодня, 12 октября, в Уральске открыли сквер, расположенный по улице Т.Масина. - Данный парк сделан по программе "Рухани Жангыру". Нам захотелось сделать что-то приятное и полезное городу. Валерий Иванович (Голоухов - прим.автора) взял один сквер, я взял другой и решили сделать такой подарок городу. Проекты сами отбирали. Нам хотелось максимально сохранить зелень в парке. Все бордюры сделаны из дерева для безопасности детей. Кроме того, высадили деревья. Сейчас их не так заметно, но когда они вырастут, здесь будет очень красиво. Мы высадили саженцы ели, рябины и березы, - рассказал предприниматель Жаслан Джакупов. На строительство сквера ушло чуть больше двух месяцев и 34 млн тенге. - Хотел бы поздравить горожан с открытием сквера. Очень много было сделано в преддверии дня города. При помощи меценатов были открыты два сквера. Сегодня тоже большое событие для нашего города. Открывается сквер по улице имени героя Советского Союза, нашего земляка Темира Масина. Сквер раньше был в запущенном состоянии. Но благодаря предпринимателю, депутату, меценату Жаслану Джакупову он преобразился. Скоро завершится ремонт дороги по улице Темира Масина и уверен, что эта часть города станет излюбленным местом уральцев, - сказал аким Уральска Мурат Мукаев.