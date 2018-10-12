Согласно распространенной акиматом г.Атырау информации, 12 октября в жилые дома микрорайона Балыкшы, подключенные к центральной отопительной системе, будет подано тепло. Однако, один из злоумышленников попытался сорвать работу, проводимую в данном направлении. Так, 10 октября текущего года в подвале дома, расположенного по адресу мкр.Балыкшы по ул.А.Кунанбаева 3, сотрудниками городского отдела ЖКХ были обнаружены 8 задвижек, открученных от водопровода, отвечающего за подачу теплоснабжения и горячей воды в дом. Злоумышленник пытался вынести металлические элементы для последующей их сдачи в пункт приема черного и цветного металлолома, однако, увидев сотрудников ЖКХ, скрылся. - В связи с этим, убедительная просьба к жителям микрорайона Балыкшы оперативно сообщать в полицию о случаях воровства частей водопровода, отвечающего за подачу теплоснабжения и горячей воды. Нарушители, выводящие из строя пункты теплоснабжения, будут привлечены к уголовной ответственности, - обратились к жителям представители городского отдела ЖКХ.