Дело рассматривается в спецсуде Актюбинской области. Выпускник областной физматшколы, обладатель «Алтын белги» Бекназ Кеншилик обвиняется в преднамеренном убийстве несовершеннолетнего из хулиганских побуждений. - Вина Бекназа Кеншилика полностью доказана, - сказал прокурор. – Он совершил особо тяжкое преступление, и прошу вынести ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии для несовершеннолетних. - Один человек запросто лишил жизни другого, зарезал его, как скотину. Это тяжкое преступление, и прошу суд вынести обвиняемому справедливое наказание, - сказал отец погибшего Азата. – Он лгал в суде. Говорил, что нож нашел случайно. А из кармана он сам выпрыгнул? Говорил, что Азат якобы ударил его три раза. Но сын был спортсменом. Если бы он ударил его три раза, он бы не встал. При этом родственники подсудимого будто решили посмеяться надо мной. Предлагали мне деньги. Подослали для этого адвокатов. Разве можно за деньги продать жизнь сына? Разве этим его вернешь? - Мать Азата больна, инвалид 2 группы, после смерти сына слегла. Все деньги, что копили на ее лечение, учебу сына, семья пустил на похороны, садака и памятник. Все говорят, что обвиняемый отличник, медалист. Но разве это снимает ответственность за преступление?, - говорила защитник потерпевших Куляш Манько. Мать обвиняемого не могла сдержать слез. - Я одна из десяти детей заслуженного деятеля РК Бакыта Басыгараева. До самой старости он не расставался с домброй. Меня воспитывали быть чистой, человечной, так и я растила своего сына Бекназа, - говорила она в суде. - Я старалась, чтобы он вырос образованным, до 13 лет была с ним, даже не работала, жила ради него. Он поступил в физматшколу. У него были большие планы. Если бы ни тот злополучный день, не было бы этого жуткого события, и я бы не стояла здесь. Азат через соцсети разыскивал моего сына, чтобы рассчитаться за то, что сын наступил ему на ногу, несмотря на его извинения. Я надеюсь, суд учтет, что Азат сам был зачинщиком ссоры. Я жалею, что воспитывала сыном образованным. Лучше бы он был с спортсменом, умел защитить себя. Напомним, 17 июня в Актобе потасовка между двумя выпускниками школ закончилась тем, что один из них с ножевыми ранениями попал в больницу, где вскоре скончался, а второй оказался за решеткой. Выпускник областной физматшколы, обладатель «Алтын белги» Бекназ Кеншилик обвиняется в преднамеренном убийстве несовершеннолетнего из хулиганских побуждений.