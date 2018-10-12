Общенациональным движением «Қазақстан 2050» совместно с Акиматом Западно-Казахстанской области разработан интерактивный интернет-портал www.crowd.kz2050.kz, позволяющий предлагать свои идеи на заданные темы, комментировать, обсуждать и выбирать лучшие. Иллюстративное фото из архива "МГ" Рабочий процесс на платформе crowd.kz2050.kz представлен следующим образом: 1. Акимат формирует тему для обсуждения - 100 идей по улучшению Уральска. 2. Зарегистрированные пользователи предлагают идеи по заданной теме; 3. Из предложенных идей эксперты, компетентные в данной сфере, отбирают наиболее эффективные; 4. Пользователи портала голосуют за идеи, реализацию которых поддерживают; 5. По итогам голосования, лучшие, отобранные пользователями идеи, реализуются Акиматом. Предлагаем Вам принять участие в обсуждении «100 идей по улучшению Уральска» и предложить свое видение по улучшению жизни в нашем городе!
Что такое Краудсорсинг? Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «использование ресурсов») – «генерирование идей народом» или использование интеллектуальных ресурсов людей посредством информационных технологий с целью решения поставленных задач.