Видео горящего автомобиля распространилось 11 октября. По словам очевидцев, ЧП произошло в мкр. Жилгородок по ул.Ауэзова. - Машина взорвалась. Девушка, которая была за рулем успела выпрыгнуть, пожар потушили, - пишет один из очевидцев. Предварительно известно, что загорелась автомашина марки "Лексус" с армянскими номерами. В пресс-службе ДЧС Атырауской области происшествие пока никак не прокомментировали. UyfQjJvXTGw