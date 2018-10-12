Чтобы повысить популярность программы "7-20-25" депутат предложил Нацбанку разрешить покупать жильё у дольщиков на вторичном рынке, передает Informburo.kz.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Депутат Мажилиса Бахтияр Макен попросил главу Нацбанка РК Данияра Акишева разрешить покупку жилья по программе "7-20-25" на вторичном рынке. -Предлагаем Национальному банку Республики Казахстан рассмотреть вопрос о разработке механизма покупки вторичного жилья, приобретённого на основании долевого строительства у дольщиков, сроком постройки не более трёх лет. Это изменение в условия программы "7-20-25" обеспечит широкий охват населения, придаст характер массовости и повысит популяризацию программы среди населения, – сказал Бахтияр Макен на пленарном заседании Мажилиса. По информации Национального банка РК, на 20 сентября 2018 года по программе одобрили 1 695 заявок на сумму 20,2 млрд тенге, из них только 316 человек получили ипотечный кредит или 19% от одобренного количества заявок. При этом план по освоению на 2018 год составляет 100 млрд тенге. -Сегодня главным препятствием для реализации программы является требование выкупа только первичного жилья и только у компаний-застройщиков. Данные 2017 года показывают, что из 348 млрд тенге инвестиций частных компаний в многоквартирное жильё 188 млрд тенге предоставлено дольщиками. То есть при вводе в эксплуатацию первичного жилья большая часть квартир принадлежит физическим лицам, а не компаниям-застройщикам. Этот факт резко ограничивает возможности приобретения жилья по программе "7-20-25", – пояснил парламентарий. По данным агентств по недвижимости Казахстана, примерно 80-90% квартир реализуются застройщиками ещё на уровне строительства. То есть налицо дефицит первичного жилья от застройщика. 5 октября Нурсултан Назарбаев возмутился тем, что по программе "7-20-25" одобрили только 2000 заявок. Он поручил Данияру Акишеву разобраться с этой ситуацией.