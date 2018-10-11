Шерхан БАЙЗЕНОВ во время предварительного слушания попросил суд провести заседания без участия журналистов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 11 октября, начался суд над учителем из ЗКО Шерханом БАЙЗЕНОВЫМ, который обвиняется по статье 174 часть 1 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Дело рассматривает судья Кайрат УТЕШЕВ. Перед началом слушаний БАЙЗЕНОВУ был предоставлен переводчик, так как обвиняемый заявил, что затрудняется выражать свои мысли на русском языке. Адвокат подсудимого ЖУМАЛИЕВА, предоставила суду справку о том, что БАЙЗЕНОВ в этом году успешно поступил на грант в высшее учебное заведение и планирует получить высшее образование. - Мы просим суд приобщить к делу справку с места работы БАЙЗЕНОВА, в которой говорится о том, что нареканий на его работу до этого времени не было. А также мой подзащитный просит вас допустить его к работе, так как со школы он был отстранен, - заявила ЖУМАЛИЕВА. Кроме того, адвокатом было озвучено ходатайство о том, что её подзащитный просит суд рассмотреть дело без участия журналистов. Стоит отметить, что Шерхан БАЙЗЕНОВ свою вину признал. Однако от каких-либо комментариев и ое, и его адвокат  отказались. Следующее судебное заседание состоится завтра, 12 октября. Напомним, скандальный пост учителя математики из села Белес Зеленовского района был размещен 20 июля сразу после убийства фигуриста Дениса Тена. В своем посте Байзенов написал, что "Ради одного китайца не стоит плакать" и назвал убийц Дениса "красавчики". Позже Шерхан разместил в соцсети видео с извинениями. Теперь ему грозит уголовное наказание по статье 174 часть 1 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", а также увольнение с работы. Односельчане учителя осудили поступок учителя.
Фото Медета МЕДРЕСОВА