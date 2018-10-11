Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 12 октября в Уральске ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут +11 днем, ночью 4 градуса выше нуля. По прогнозам синоптиков, в Атырау также переменная облачность. Днем 12 градусов тепла, ночью +7. В Актобе ожидаются осадки. Днем столбики термометров покажут 8 градусов тепла, ночью 1 градус выше нуля. В Актау ясная погода без осадков. Днем +18 и +10 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.