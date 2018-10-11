По словам очевидцев, автомашина "Фольксваген Гольф" ехала со стороны Деркула в город и по неизвестной причине авто слетело с дороги в овраг. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, с места аварии госпитализировали двоих пострадавших. - Вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 13.30. Врачи были на месте в 13.35. Медицинская помощь потребовалась двум пострадавшим. Это мужчина 1985 года рождения и женщина 1988 года рождения. Предварительный диагноз - черепно-мозговая травма, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль САКПУСУНОВА. На месте аварии работают полицейские.