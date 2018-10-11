В столице Индонезии Джакарте продолжаются соревнования в рамках Параазиатских игр. Национальная сборная Казахстана по волейболу сидя, которая на 90% состоит из атырауских спортсменов, по итогам соревнований, завоевала бронзу. - Волейболисты в чистую обыграли иракскую команду со счетом 3:0. Спортсмены под руководством тренера Бауыржана Тахауова, одержали победу по итогам соревнований над командами из Ирака, Мьянмы, Индонезии и заняла первое место в группе. И только в полуфинале они уступили китайцам, - рассказали в пресс-службе управления В этот же день атырауский спортсмен Ержан Салимгереев стал двукратным чемпионом Параазиатских игр. Сегодня пловец выиграл второе золото в свободном стиле в заплыве на дистанцию 50 метров.