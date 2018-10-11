Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ДЧС ЗКО, 12 октября в области ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Кроме того, синоптики прогнозируют туман.