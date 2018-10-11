В Актау восьмиклассники поиздевались над сверстником

В Сети распространяется видеоролик, на котором запечатлено издевательство школьников над ровесником, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". o6RmUvBJJ5k По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, инцидент произошел 28 сентября в 8 микрорайоне Актау. Подростки сами сняли издевательства над сверстником на видео. На кадрах видеоролика группа подростков привязала мальчика к столбу скотчем, после чего стала бросать в него сырые яйца и обсыпать мукой. - Личности героев ролика установлены, это учащиеся 8 класса. В отношении их родителей предприняты меры. Материалы дела будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщили в ведомстве. В управлении образования Мангистауской области сообщили, что ученики таким образом решили поздравить одноклассника с днем рождения. Это уже не первый случай в Актау. Традиция бросаться продуктами питания в привязанного к столбу именинника пользуется популярностью среди молодёжи в Актау. Подобный случай произошел в июле текущего года в 29 микрорайоне. Тогда родителей подростков все же привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 442 КОАП РК.