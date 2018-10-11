Фото пресс-службы акимата г.Атырау Алимухаммед Куттумуратулы в ходе очередного аппаратного совещания, поручил городскому отделу ЖКХ облагородить и озеленить территорию социальных учреждений. - Этой осенью вокруг школ, больниц, детских садов и других учреждений необходимо высадить пять тысяч деревьев, обеспечив за ними надлежащий уход. Также необходимо посадить зеленые насаждения вокруг вновь построенных объектов, - поручил аким руководителю городского отдела ЖКХ. Кроме того, было дано поручение подрядной организации, выполняющей работы по реконструкции и расширению улиц в областном центре, вместо каждого спиленного дерева высадить пять зеленых насаждений. - 15 сентября в Атырау стартовал двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. Я призываю горожан, руководителей государственных и частных организаций принять активное участие в уборке прилегающей территории, а также озеленении областного центра, - обратился к жителям г.Атырау Алимухаммед Куттумуратулы.