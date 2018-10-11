Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В АО "Жайыктеплоэнерго" сообщили, что тепло подали в 850 многоэтажки города. Еще 331 жилой дом подключат к отоплению 12 октября. Как рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ, 9 октября средняя суточная температура составила ниже 10 градусов тепла и поэтому было решено начать отопительный сезон раньше. - Очень много было звонков со стороны горожан. Люди жаловались, что в квартирах холодно, что болеют дети. Поэтому отопление начали подавать уже с 9 октября, - заявил Мурат БАЙМЕНОВ. По его словам, задолженность горожан перед АО "Жайыктеплоэнерго" все еще составляет 300 млн тенге, а долг предприятия перед газовиками на сегодняшний день составляет 163 млн тенге.