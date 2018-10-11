Мама 9-летнего мальчика, которому ампутировали обе руки в результате удара током в трансформаторной подстанции, хочет найти виновных в случившемся. Маленький Дамир с мамой. Фото предоставлено Гульмирой Фаткулиной Трагедия произошла 5 октября в городе Шалкар Актюбинской области. 9-летний Дамир вместе с другом побежал играть в опасную зону. В итоге мальчик получил сильнейшие ожоги. С приятелем, к счастью, ничего не произошло. Он, в отличие от Дамира, не успел дотронуться до высоковольтного трансформатора. 7 октября Дамира санваиацей доставили в реанимацию актюбинской БСМП. Все это время у палаты дежурит мама пострадавшего мальчика. - Если бы этот трансформатор был огорожен высокими заборами и закрыт на ключ, ничего этого не случилось бы. Я сейчас молюсь, чтобы сын снова встал на ноги. Он между жизнью и смертью. Ампутировали обе руки. Но ожоги есть и в других частях тела. Они тоже очень сильные, - говорит мама мальчика Гульмира Фаткулина. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Как рассказали медики, после тяжелой операции ребенок находится под медикаментозным сном. У него ожоги самой тяжелой четвертой степени. - Состояние ребенка остается очень тяжелым за счет проведенной операции, за счет полученных травм. Ребенок находится на аппарате искусственного дыхания. Пока динамика стабильная. – прокомментировала анестезиолог-травматолог актюбинской БСМП Елена Андреева. Напомним, 5 октября мальчик полез в трансформатор и его ударило током. Ребенку ампутировали обе руки.  Рената ГАРДИЕВА